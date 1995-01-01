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    Вячеслав Могильный - статистика

    Имя Вячеслав
    Отчество Викторович
    Фамилия Могильный
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 мая 1971 (51 год)
    Рост 187
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:1 Жемчужина (Сочи)
    02.08.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Жемчужина (Сочи)
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