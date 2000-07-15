|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|8
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:4
|Спартак (Москва)
|23.09.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|10.09.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.09.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|13.08.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.07.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|15.07.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Сатурн (Раменское)