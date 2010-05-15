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Жан-Жоэль Думбе
Статистика
Жан-Жоэль Думбе - статистика
Завершил карьеру
27 сентября 1978 (47)
#17 | Защитник
180 см | 78 кг
Камерун | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Тулуза
0 : 0
15.05.2010
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Сент-Этьен
0 : 1
08.05.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1 : 0
02.05.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
0 : 3
25.04.2010
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
1 : 1
18.04.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
4 : 0
10.04.2010
Гренобль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1 : 1
04.04.2010
Тулуза
13' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
0 : 2
28.03.2010
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Осер
1 : 1
20.12.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0 : 1
13.12.2009
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
2 : 0
10.12.2009
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Гренобль
1 : 0
06.12.2009
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
28.11.2009
Булонь
Был в запасе
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