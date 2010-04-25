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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Осер
Тулуза - Осер: обзор матча 25 апреля 2010
Тулуза
25.04.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 3
Завершен
Осер
47'
Б. Педретти
68'
И. Йелень
79'
И. Йелень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Осер
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Олиеч
Замена
А. Регаттен
️️️️
М. Берсон
Замена
Р. Конту
️️️️
И. Йелень
ГОЛ! 0:3!
И. Йелень
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 0:2!
И. Йелень
Замена
Д. Браатен
️️️️
К. Казим-Ричардс
ГОЛ! 0:1!
Б. Педретти
Желтая карточка
Э. Капу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Кевин Дюпуи
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Баптист Мартен
ЦЗ
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
3-1-4-2
16
Блондель
12
М'Бенге
24
Нунке
23
Эбондо
6
Капу
17
Сиссоко
17
Дидо
14
Берсон
55
Машаду
91
Казим-Ричардс
10
Жиньяк
3-2-3-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
23
Берто
14
Олиеч
25
Педретти
23
Бирса
21
Никулаэ
27
Йелень
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
14
Берсон
17
Регаттен
17
Регаттен
14
Берсон
91
Казим-Ричардс
22
Браатен
22
Браатен
91
Казим-Ричардс
14
Олиеч
25
Шафни
25
Шафни
14
Олиеч
27
Йелень
18
Конту
18
Конту
27
Йелень
21
Никулаэ
20
Кверсия
20
Кверсия
21
Никулаэ
Остались в запасе
Тулуза
Осер
17
Кевин Дюпуи
ЦП
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
15
Баптист Мартен
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
17
Кевин Дюпуи
ЦП
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Остались в запасе
15
Баптист Мартен
ЦЗ
1
Реми Риу
ВР
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Тулуза - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Муниципал
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