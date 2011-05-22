Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Чемпионат мира 2010