Лукас Шмитц - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Шмитц
|Команда
|Венло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хаттинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Шмитц
|Команда
|Венло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хаттинген
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вердер
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|3:0
|Вердер (Бремен)
|01.02.2014
|46' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:1
|Вердер (Бремен)
|26.01.2014
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|09.11.2013
|41' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Вердер (Бремен)
|59'
|03.11.2013
|89' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|26.10.2013
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:0
|Вердер (Бремен)
|19.10.2013
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|05.10.2013
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|29.09.2013
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|3:3
|Нюрнберг (Нюрнберг)