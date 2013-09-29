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    Лукас Шмитц - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Шмитц
    Команда Венло
    Состав Основной
    Родной город Хаттинген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1988 (34 года)
    Рост 184
    Вес 76
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вердер 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 3:0 Вердер (Бремен)
    01.02.2014 46' -90' Аугсбург (Аугсбург) 3:1 Вердер (Бремен)
    26.01.2014 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:0 Айнтрахт (Брауншвейг)
    24.11.2013 Был в запасе Вердер (Бремен) 2:3 Майнц (Майнц)
    09.11.2013 41' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Вердер (Бремен)
    59'
    03.11.2013 89' -90' Вердер (Бремен) 3:2 Ганновер-96 (Ганновер)
    26.10.2013 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:0 Вердер (Бремен)
    19.10.2013 Был в запасе Вердер (Бремен) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    05.10.2013 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Вердер (Бремен)
    29.09.2013 Был в запасе Вердер (Бремен) 3:3 Нюрнберг (Нюрнберг)
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