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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 01 февраля 2014
Аугсбург
01.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
11'
Т. Вернер
49'
Х. Алтынтоп
55'
А. Хан
3'
Я. Кальсен-Бракер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
Желтая карточка
Д. Кор
89'
Замена
Д. Кор
️️️️
Х. Алтынтоп
87'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Т. Вернер
78'
74'
Желтая карточка
Л. Калдирола
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
А. Милик
69'
68'
Замена
М. Кобылянски
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 3:1!
А. Хан
55'
ГОЛ! 2:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
А. Хан
49'
46'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Н. Петерсен
46'
Замена
Л. Шмитц
️️️️
Ф. Кроос
45'
+2
Вторая желтая
С. Гарсия
18'
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Байер
11'
4'
Желтая карточка
Ф. Кроос
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Кальсен-Бракер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
22
Озтрзолек
7
Фогт
24
Клаван
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Хан
30
Милик
3-5-2
30
Вольф
23
Гебре Селасси
4
Предль
5
Калдирола
16
Юнузович
23
Кроос
11
Элиа
16
Макиади
3
Гарсия
9
Ди Санто
18
Петерсен
7
Алтынтоп
31
Кор
31
Кор
7
Алтынтоп
17
Вернер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
17
Вернер
30
Милик
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
30
Милик
9
Ди Санто
20
Кобылянски
20
Кобылянски
9
Ди Санто
23
Кроос
26
Шмитц
26
Шмитц
23
Кроос
18
Петерсен
44
Баргфреде
44
Баргфреде
18
Петерсен
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Аугсбург - Вердер
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
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