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Солфорд Сити
Фабио Борини
Новости
€ 100 тыс
Фабио Борини - новости
Солфорд Сити
23 марта 1991 (35), Бентивольо
#16 | Нападающий
180 см
Италия
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Фото
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
10 худших трансферов в истории «Ливерпуля»
2023.11.02 21:50
1
Фото
Борини перешел из «Милана» в «Верону»
2020.01.14 19:19
Борини может перейти из «Милана» в «Кристал Пэлас» или «Дженоа»
2019.12.29 01:44
Гаттузо: «Милан» сейчас нельзя назвать хорошей командой»
2018.09.28 06:45
1
«Милан» предлагает за Милинковича-Савича 110 миллионов и Борини
2018.08.13 09:05
4
«Милан» выкупил Борини у «Сандерленда»
2018.06.07 16:11
Иммобиле претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
2018.02.23 09:05
2
Сделка по Борини вынуждает Лападулу на уход в «Дженоа»
2017.06.29 01:25
Борини близок к переходу в «Милан»
2017.06.28 21:35
2
Борини пропустит три месяца
2016.09.01 20:14
Борини надеется забить «Ливерпулю»
2015.12.29 13:22
Борини: «Находиться в «Ливерпуле» было неприятно»
2015.09.12 01:14
1
Борини стал игроком «Сандерленда»
2015.08.31 18:31
1
«Интер» сделал предложение по Борини
2015.08.29 14:13
«Интер» присматривается Перишичу
2015.08.11 23:11
1
Борини может перейти в «Фиорентину» или в «Интер»
2015.08.11 17:06
2
Борини может оказаться в «Фиорентине»
2015.07.23 07:47
3
Стерлинг включен в список игроков «Ливерпуля», которые полетят в турне по Азии
2015.07.11 14:36
24
Главные новости
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
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Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
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«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
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Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
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Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
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Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
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