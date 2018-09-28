Гаттузо: «Милан» сейчас нельзя назвать хорошей командой»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо списал на невезение результат матч шестого тура итальянской Серии А с «Эмполи».

«Мы не реализовали огромное количество опасных моментов как в первом, так и во втором таймах. А после всего этого допустили ошибку, которая стоила нам очень дорого.

Проблема заключается в том, что мы не доводим матч до логического завершения. Хотя показывали хорошую игру, несмотря на потерю такого важного игрока, как Игуаин. Борини не сразу вошел в игру.

Снова приходится признавать, что нам не повезло с итоговым результатом, но мы должны двигаться дальше и работать над реализацией. Нам нужно сосредоточиться.

Нас сейчас нельзя назвать хорошей командой, нам не хватает эффективности. Но если продолжим играть с таким же настроем, то рано или поздно результаты придут», – сказал Гаттузо.

Матч шестого тура итальянской Серии А «Эмполи» – «Милан» завершился со счетом 1:1.