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    Борини может оказаться в «Фиорентине»

    Форвард английского «Ливерпуля» Фабио Борини этим летом может перейти в стан итальянской «Фиорентины». Информацию о переговорах с «фиалками» подтвердил агент футболиста Марко ди Марчи. При этом представитель дал понять, что есть и другие варианты для нападающего, ясность в которых наступит в течение ближайшего времени.
    В прошлом сезоне АПЛ итальянец провел всего лишь двенадцать игр и однажды отличился.

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    Источник: Football Italia

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    23.07.2015 07:47
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    Комментарии (4)
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    sir_Alex
    1437632362
    Он ещё кому-то нужен?
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    Shineheart
    1437646579
    Жаль, что Роджерс намеренно его игнорил. Добротный игрок
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    Die Roten
    1437658657
    ну пусть переходит.
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    ologreds
    1694997563
    numo436448
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