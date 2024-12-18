Статистика по турнирам

Англия. Вторая лига 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Турция. Суперлига 2021/2022 Турция. Суперлига 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010