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Солфорд Сити
Фабио Борини
Статистика
€ 100 тыс
Фабио Борини - статистика
Солфорд Сити
23 марта 1991 (35), Бентивольо
#16 | Нападающий
180 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
4 : 1
18.12.2024
Сампдория
1' - 90'
67'
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
76' - 90'
83'
Италия. Кубок, 1 раунд
Сампдория
2 : 1
11.08.2024
Комо
1' - 68'
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