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    Борини: «Находиться в «Ливерпуле» было неприятно»

    Итальянский нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прокомментировал свой трансфер из «Ливерпуля». Смена клуба была обусловлена амбициями футболиста и плохим отношением к нему на прошлом месте работы.

    «Моя цель – сыграть за сборную на Евро в следующем году. Думаю, мне удастся добиться этого, регулярно получая игровую практику в «Садерленде». Футболисты сборной Италии должны играть каждую неделю», – объясняет Борини.

    Пребывание в «Ливерпуле» не оставило у Борини приятных воспоминаний.

    «Это было неприятно, скажу я вам. Я приносил свое разочарование домой, и мне не нравилось быть расстроенным. Меня не брали в заявку даже тогда, когда не было других нападающих».

    В «Ливерпуле» футболист был изолирован от одноклубников.

    «Они заставляли меня тренироваться в разное с основной командой время, и поэтому я не виделся с другими игроками. Ни мое поведение, ни мои поступки или слова не были этому причиной: я все делал правильно. Я не могу сказать, в чем было дело, потому что просто не знаю», – жалуется Борини.

    Источник: BBC

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    12.09.2015 01:14
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