Борини: «Находиться в «Ливерпуле» было неприятно»

Итальянский нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прокомментировал свой трансфер из «Ливерпуля». Смена клуба была обусловлена амбициями футболиста и плохим отношением к нему на прошлом месте работы.

«Моя цель – сыграть за сборную на Евро в следующем году. Думаю, мне удастся добиться этого, регулярно получая игровую практику в «Садерленде». Футболисты сборной Италии должны играть каждую неделю», – объясняет Борини.

Пребывание в «Ливерпуле» не оставило у Борини приятных воспоминаний.

«Это было неприятно, скажу я вам. Я приносил свое разочарование домой, и мне не нравилось быть расстроенным. Меня не брали в заявку даже тогда, когда не было других нападающих».

В «Ливерпуле» футболист был изолирован от одноклубников.

«Они заставляли меня тренироваться в разное с основной командой время, и поэтому я не виделся с другими игроками. Ни мое поведение, ни мои поступки или слова не были этому причиной: я все делал правильно. Я не могу сказать, в чем было дело, потому что просто не знаю», – жалуется Борини.