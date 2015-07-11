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    • Стерлинг включен в список игроков «Ливерпуля», которые полетят в турне по Азии

    Стерлинг включен в список игроков «Ливерпуля», которые полетят в турне по Азии

    Нападающий «Ливерпуля» Рахим Стерлинг включен в список игроков, которые полетят в турне по Азии, если же игрок откажется лететь с командой, то будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

    В то же время в список не включены Марио Балотелли, Хосе Энрике и Фабио Борини, на которых главный тренер «красных» Брендан Роджерс больше не рассчитывает.

    Кроме них, в списке отсутствуют Эмре Джан, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино, поскольку они принимали участие в турнирах в составах сборных и позже других начнут подготовку к сезону .
    Напомним, что Стерлинг просил не включать его в список игроков, так как он намерен уйти из клуба, а главным претендентом на игрока считается «Манчестер Сити» .

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    Источник: Liverpool Echo

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    11.07.2015 14:36
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    Комментарии (25)
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    Mоnоlo
    1436615857
    Закончит как Синклейр и Родуэлл на скамейке в МС. Будет огромной удачей для красных продать его в Сити за полтиник.
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    просто сашка
    1436617600
    каждые 2 часа новая инфа) то в дубль перевели, то летит на сбор)
    Ответить
    alboro
    1436618992
    Сыгрываться
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436619163
    хорошо
    Ответить
    ДСА
    1436625612
    И еще нагрузят по полной.
    Ответить
    Apxangel
    1436626422
    Продавайте уже... Хватит нянчиться...
    Ответить
    pickapick
    1436628025
    Хотят заварушку? Они ее получат!
    Ответить
    nahan
    1436704208
    В клетку строптивого!..
    Ответить
    112910415
    1436722364
    воспитательный момент
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    ologreds
    1694997631
    numo435391
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