Кирилл Алексиян - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Алексиян
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Алексиян
|Команда
|Гранит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1991 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2011
|60' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:5
|Барселона (Барселона)
|13.09.2011
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|24.08.2011
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)