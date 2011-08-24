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    Кирилл Алексиян - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Алексиян
    Команда Гранит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1991 (32 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2011 60' -90' БАТЭ (Борисов) 0:5 Барселона (Барселона)
    13.09.2011 Был в запасе Виктория (Пльзень) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    24.08.2011 Был в запасе Штурм (Грац) 0:2 БАТЭ (Борисов)
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