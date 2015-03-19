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Вели Кавлак
Статистика
Вели Кавлак - статистика
Завершил карьеру
3 ноября 1988 (37), Вена
#8 | Полузащитник
178 см | 68 кг
Австрия | Турция
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
9
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Бешикташ
1 : 3
19.03.2015
Брюгге
1' - 90'
83'
Лига Европы, 1/8 финала
Брюгге
2 : 1
12.03.2015
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Бешикташ
1 : 0
26.02.2015
Ливерпуль
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Ливерпуль
1 : 0
19.02.2015
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Астерас
2 : 2
27.11.2014
Бешикташ
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Бешикташ
2 : 1
06.11.2014
Партизан
1' - 90'
14'
Лига Европы, 3 тур
Партизан
0 : 4
23.10.2014
Бешикташ
1' - 90'
18'
Лига Европы, 2 тур
Тоттенхэм
1 : 1
02.10.2014
Бешикташ
1' - 65'
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
1 : 1
18.09.2014
Астерас
1' - 90'
90'
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