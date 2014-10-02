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Тоттенхэм - Бешикташ
Тоттенхэм - Бешикташ: обзор матча 02 октября 2014
Тоттенхэм
02.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
27'
Г. Кейн
89'
Д. Ба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бешикташ
Желтая карточка
В. Кирикеш
89'
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Ба
82'
Замена
К. Фрей
️️️️
Г. Торе
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Р. Сольдадо
79'
72'
Замена
М. Пектемек
️️️️
О. Шахан
65'
Замена
О. Озякуп
️️️️
В. Кавлак
Замена
М. Дембеле
️️️️
Б. Стамбули
65'
Замена
А. Леннон
️️️️
Паулиньо
60'
Желтая карточка
Ф. Фасио
50'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
48'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Бенталеб
27'
Желтая карточка
Б. Дэвис
7'
6'
Желтая карточка
Д. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Паулиньо
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
4
Дэвис
21
Кирикеш
17
Фасио
15
Дайер
21
Стамбули
18
Паулиньо
6
Бенталеб
25
Таунсенд
9
Сольдадо
9
Кейн
4-5-1
29
Зенгин
2
Куртулуш
3
Франко
66
Сивок
31
Мотта
13
Хатчинсон
8
Кавлак
30
Торе
7
Соса
10
Шахан
19
Ба
21
Стамбули
8
Дембеле
8
Дембеле
21
Стамбули
18
Паулиньо
12
Леннон
12
Леннон
18
Паулиньо
9
Сольдадо
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Сольдадо
8
Кавлак
15
Озякуп
15
Озякуп
8
Кавлак
30
Торе
11
Фрей
11
Фрей
30
Торе
10
Шахан
9
Пектемек
9
Пектемек
10
Шахан
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бешикташ
13
Михел Ворм
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Тоттенхэм - Бешикташ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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