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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Партизан
Бешикташ - Партизан: обзор матча 06 ноября 2014
Бешикташ
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 1
Завершен
Партизан
57'
Д. Ба (П)
61'
Д. Ба
77'
С. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Партизан
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Г. Торе
90'
79'
Желтая карточка
Д. Лазович
79'
Желтая карточка
М. Стеванович
77'
ГОЛ! 2:1!
С. Маркович
Пас отдал
С. Илич
Замена
Х. Соса
️️️️
О. Озякуп
70'
67'
Замена
Д. Лазович
️️️️
П. Грбич
67'
Замена
А. Живкович
️️️️
П. Шкулетич
65'
Замена
С. Илич
️️️️
Д. Пантич
ГОЛ! 2:0!
Д. Ба
Пас отдал
Г. Торе
61'
60'
Желтая карточка
С. Маркович
Замена
М. Пектемек
️️️️
О. Шахан
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ба
57'
56'
Желтая карточка
В. Станкович
28'
Желтая карточка
В. Волков
Желтая карточка
В. Кавлак
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
35
Миладин Стеванович
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
5
Данило Пантич
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
22
Петар Грбич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бешикташ
99
Эмре Метин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
7
Предраг Лука
ЦФ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-5-1
1
Генен
31
Мотта
12
Кейбаши
3
Франко
66
Сивок
30
Торе
8
Кавлак
15
Озякуп
13
Хатчинсон
10
Шахан
19
Ба
4-3-1-2
25
Лукач
35
Стеванович
31
Чиркович
3
Станкович
3
Волков
5
Пантич
10
Маркович
18
Дринчич
44
Нинкович
22
Грбич
32
Шкулетич
15
Озякуп
7
Соса
7
Соса
15
Озякуп
30
Торе
20
Уйсал
20
Уйсал
30
Торе
10
Шахан
9
Пектемек
9
Пектемек
10
Шахан
32
Шкулетич
14
Живкович
14
Живкович
32
Шкулетич
5
Пантич
22
Илич
22
Илич
5
Пантич
22
Грбич
27
Лазович
27
Лазович
22
Грбич
Остались в запасе
Бешикташ
Партизан
99
Эмре Метин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
3
Неманья Петрович
ЛЗ
7
Предраг Лука
ЦФ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
31
Филип Кляич
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
99
Эмре Метин
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
3
Неманья Петрович
ЛЗ
7
Предраг Лука
ЦФ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
31
Филип Кляич
ВР
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Бешикташ - Партизан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Иненю
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