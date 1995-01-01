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    Эмре Метин

    #99 | Вратарь
    Имя Эмре
    Фамилия Метин
    Состав Без клуба
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 83
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