Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Бешикташ
Партизан - Бешикташ: обзор матча 23 октября 2014
Партизан
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 4
Завершен
Бешикташ
18'
В. Кавлак
45'
Д. Ба
52'
О. Озякуп
54'
Г. Торе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Бешикташ
78'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
О. Озякуп
Желтая карточка
Б. Илич
75'
69'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Ба
Замена
П. Грбич
️️️️
А. Живкович
67'
64'
Замена
К. Фрей
️️️️
Г. Торе
Замена
С. Маркович
️️️️
Н. Дринчич
61'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
Д. Лазович
61'
54'
ГОЛ! 0:4!
Г. Торе
Пас отдал
Д. Ба
52'
ГОЛ! 0:3!
О. Озякуп
Пас отдал
Г. Торе
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ба
Пас отдал
О. Шахан
Желтая карточка
В. Волков
42'
31'
Желтая карточка
Р. Мотта
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Кавлак
Пас отдал
Г. Торе
14'
Желтая карточка
О. Шахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
35
Миладин Стеванович
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
31
Лазар Чиркович
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
5
Данило Пантич
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
3
Неманья Петрович
ЛЗ
10
Саша Маркович
ЦП
22
Саша Илич
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
22
Петар Грбич
ЦФ
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-2
25
Лукач
33
Илич
31
Чиркович
3
Станкович
3
Волков
35
Стеванович
5
Пантич
18
Дринчич
14
Живкович
27
Лазович
32
Шкулетич
3-5-1-1
29
Зенгин
66
Сивок
3
Франко
31
Мотта
15
Озякуп
13
Хатчинсон
8
Кавлак
30
Торе
10
Шахан
20
Уйсал
19
Ба
27
Лазович
44
Нинкович
44
Нинкович
27
Лазович
18
Дринчич
10
Маркович
10
Маркович
18
Дринчич
14
Живкович
22
Грбич
22
Грбич
14
Живкович
15
Озякуп
12
Кейбаши
12
Кейбаши
15
Озякуп
30
Торе
11
Фрей
11
Фрей
30
Торе
19
Ба
23
Тосун
23
Тосун
19
Ба
Остались в запасе
Партизан
Бешикташ
3
Неманья Петрович
ЛЗ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
31
Филип Кляич
ВР
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
3
Неманья Петрович
ЛЗ
15
Исмаэль Фофана
ЦФ
31
Филип Кляич
ВР
22
Саша Илич
ЦП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
25
Угур Борал
ЛП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Партизан - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Партизан
Новости команд
Все
Партизан
Бешикташ
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+