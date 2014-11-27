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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астерас - Бешикташ
Астерас - Бешикташ: обзор матча 27 ноября 2014
Астерас
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
72'
Х. Барралес
82'
Ф. Парра
15'
Д. Ба
61'
Г. Торе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Бешикташ
86'
Желтая карточка
Д. Генен
86'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Г. Торе
ГОЛ! 2:2!
Ф. Парра
Пас отдал
Т. Бакасетас
82'
Желтая карточка
Х. Санкаре
77'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Н. Фернандес
77'
73'
Вторая желтая
А. Хатчинсон
72'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Х. Соса
ГОЛ! 1:2!
Х. Барралес
Пас отдал
Х. Санкаре
72'
67'
Желтая карточка
Э. Гулум
64'
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Шахан
Замена
Ф. Усеро
️️️️
Д. Курбелис
62'
Желтая карточка
Д. Гоян
61'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Торе
Желтая карточка
Т. Пантелиадис
57'
Замена
Х. Барралес
️️️️
Я. Янниотас
46'
38'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
20'
Желтая карточка
Р. Мотта
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Пас отдал
Г. Торе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
27
Брайан Льюй
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
7
Пабло Мацца
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
8
Фернандо Усеро
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Бешикташ
99
Эмре Метин
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-3-1-2
1
Косицки
15
Санкаре
27
Льюй
30
Гоян
3
Пантелиадис
6
Курбелис
13
Зисопулос
11
Фернандес
70
Янниотас
23
Парра
7
Мацца
4-5-1
1
Генен
2
Куртулуш
22
Гулум
3
Франко
31
Мотта
13
Хатчинсон
10
Шахан
7
Соса
30
Торе
8
Кавлак
19
Ба
70
Янниотас
9
Барралес
9
Барралес
70
Янниотас
6
Курбелис
8
Усеро
8
Усеро
6
Курбелис
11
Фернандес
9
Бакасетас
9
Бакасетас
11
Фернандес
30
Торе
20
Уйсал
20
Уйсал
30
Торе
7
Соса
15
Озякуп
15
Озякуп
7
Соса
10
Шахан
11
Фрей
11
Фрей
10
Шахан
Остались в запасе
Астерас
Бешикташ
8
Хуан Мунафо
ЦП
21
Костас Теодоропулос
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
33
Атындж Нукан
ЦЗ
99
Эмре Метин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
8
Хуан Мунафо
ЦП
21
Костас Теодоропулос
ВР
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
99
Эмре Метин
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Астерас - Бешикташ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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