Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Брюгге
Бешикташ - Брюгге: обзор матча 19 марта 2015
Бешикташ
19.03.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Брюгге
48'
Р. Мотта
61'
Т. де Суттер
80'
Б. Болинголи
90'
Б. Болинголи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Брюгге
Красная карточка
О. Шахан
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:3!
Б. Болинголи
Пас отдал
О. Уларе
Желтая карточка
В. Кавлак
83'
81'
Замена
О. Уларе
️️️️
Т. де Суттер
80'
ГОЛ! 1:2!
Б. Болинголи
Пас отдал
Л. Рафаэлов
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Пектемек
74'
Замена
К. Фрей
️️️️
Д. Опаре
71'
65'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Х. Искьердо
63'
Желтая карточка
Т. Менье
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. де Суттер
Пас отдал
Т. Симонс
60'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Д. Де Фаув
ГОЛ! 1:0!
Р. Мотта
48'
Желтая карточка
Д. Опаре
36'
32'
Желтая карточка
Х. Искьердо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Никола Сторм
ЛФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
3-5-2
29
Зенгин
31
Мотта
3
Франко
40
Опаре
10
Шахан
30
Торе
20
Уйсал
8
Кавлак
30
Арслан
9
Пектемек
19
Ба
3-2-3-1-1
13
Райан
4
Мехеле
6
Дуарте
2
Де Фаув
12
Менье
28
Де Бок
11
Рафаэлов
3
Симонс
25
Вормер
21
Искьердо
19
де Суттер
40
Опаре
11
Фрей
11
Фрей
40
Опаре
9
Пектемек
23
Тосун
23
Тосун
9
Пектемек
21
Искьердо
5
Болинголи
5
Болинголи
21
Искьердо
2
Де Фаув
10
Гедоз
10
Гедоз
2
Де Фаув
19
де Суттер
58
Уларе
58
Уларе
19
де Суттер
Остались в запасе
Бешикташ
Брюгге
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
10
Никола Сторм
ЛФ
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
10
Никола Сторм
ЛФ
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Бешикташ - Брюгге
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Брюгге
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+