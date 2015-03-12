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Брюгге - Бешикташ
Брюгге - Бешикташ: обзор матча 12 марта 2015
Брюгге
12.03.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Бешикташ
62'
Т. де Суттер
79'
Л. Рафаэлов (П)
46'
Г. Торе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Бешикташ
Замена
Т. Диркс
️️️️
Т. де Суттер
87'
Желтая карточка
О. Уларе
85'
83'
Замена
М. Пектемек
️️️️
О. Шахан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Рафаэлов
79'
72'
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Озякуп
69'
Желтая карточка
Д. Генен
ГОЛ! 1:1!
Т. де Суттер
Пас отдал
Ф. Гедоз
62'
Замена
О. Уларе
️️️️
Д. Де Фаув
61'
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Б. Болинголи
46'
46'
ГОЛ! 0:1!
Г. Торе
Пас отдал
О. Озякуп
42'
Желтая карточка
Н. Уйсал
38'
Желтая карточка
Т. Арслан
Желтая карточка
Т. де Суттер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
2
Сердар Куртулуш
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
57
Янник Ройтен
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-1
13
Райан
2
Де Фаув
6
Дуарте
4
Мехеле
28
Де Бок
12
Менье
25
Вормер
3
Симонс
11
Рафаэлов
19
де Суттер
3-5-1-1
1
Генен
40
Опаре
22
Гулум
2
Куртулуш
30
Торе
30
Арслан
20
Уйсал
8
Кавлак
10
Шахан
15
Озякуп
19
Ба
19
де Суттер
55
Диркс
55
Диркс
19
де Суттер
2
Де Фаув
58
Уларе
58
Уларе
2
Де Фаув
5
Болинголи
10
Гедоз
10
Гедоз
5
Болинголи
15
Озякуп
11
Фрей
11
Фрей
15
Озякуп
10
Шахан
9
Пектемек
9
Пектемек
10
Шахан
Остались в запасе
Брюгге
Бешикташ
57
Янник Ройтен
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
57
Янник Ройтен
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
33
Владан Кужович
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Брюгге - Бешикташ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Ян Брейдель
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