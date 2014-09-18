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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Астерас
Бешикташ - Астерас: обзор матча 18 сентября 2014
Бешикташ
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Астерас
33'
Г. Торе
88'
Ф. Парра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Астерас
Желтая карточка
В. Кавлак
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Парра
Пас отдал
М. Ролле
85'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Х. Барралес
Замена
К. Фрей
️️️️
О. Шахан
85'
76'
Замена
Х. Мунафо
️️️️
Т. Пантелиадис
74'
Желтая карточка
Д. Гоян
69'
Замена
Ф. Парра
️️️️
З. Бадибанга
Замена
Х. Соса
️️️️
О. Озякуп
69'
ГОЛ! 1:0!
Г. Торе
Пас отдал
О. Озякуп
33'
Замена
Д. Тосун
️️️️
М. Пектемек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
31
Рамон Мотта
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
3
Педро Франко
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
8
Вели Кавлак
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
27
Брайан Льюй
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
8
Фернандо Усеро
ЦП
10
Мартин Ролле
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
7
Пабло Мацца
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Бешикташ
1
Дженк Генен
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
8
Хуан Мунафо
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
70
Яннис Янниотас
ПВ
23
Факундо Парра
ЦФ
3-5-1-1
29
Зенгин
31
Мотта
3
Франко
66
Сивок
30
Торе
20
Уйсал
13
Хатчинсон
15
Озякуп
8
Кавлак
10
Шахан
9
Пектемек
4-3-1-2
1
Косицки
27
Льюй
15
Санкаре
30
Гоян
3
Пантелиадис
8
Усеро
10
Ролле
13
Зисопулос
39
Бадибанга
7
Мацца
9
Барралес
10
Шахан
11
Фрей
11
Фрей
10
Шахан
15
Озякуп
7
Соса
7
Соса
15
Озякуп
9
Пектемек
23
Тосун
23
Тосун
9
Пектемек
3
Пантелиадис
8
Мунафо
8
Мунафо
3
Пантелиадис
9
Барралес
70
Янниотас
70
Янниотас
9
Барралес
39
Бадибанга
23
Парра
23
Парра
39
Бадибанга
Остались в запасе
Бешикташ
Астерас
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
21
Костас Теодоропулос
ВР
11
Николас Фернандес
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Остались в запасе
33
Атындж Нукан
ЦЗ
1
Дженк Генен
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
21
Костас Теодоропулос
ВР
11
Николас Фернандес
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
4
Эрик Тие-Би
АП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Статистика матча Бешикташ - Астерас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Иненю
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