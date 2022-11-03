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Миккель Дискеруд
Статистика
Миккель Дискеруд - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1990 (35), Осло
#42 | Полузащитник
184 см | 75 кг
США | Норвегия
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Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Шериф
1 : 0
03.11.2022
Омония
75' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Омония
0 : 2
27.10.2022
Реал Сосьедад
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
13.10.2022
Омония
85' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Омония
2 : 3
06.10.2022
Манчестер Юнайтед
1' - 72'
Лига Европы, 2 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
15.09.2022
Омония
1' - 65'
2'
Лига Европы, 1 тур
Омония
0 : 3
08.09.2022
Шериф
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
2 : 0
25.08.2022
Гент
1' - 79'
Лига Европы, 4 раунд
Гент
0 : 2
18.08.2022
Омония
1' - 70'
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