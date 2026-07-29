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Литва. А-Лига
Команды
Кауно Жальгирис
Франко Бальдассарра
Статистика
€ 250 тыс
Франко Бальдассарра - статистика
Кауно Жальгирис
29 сентября 1998 (27)
#32 | Полузащитник
178 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
29.07.2026
КИ Клаксвик
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
21.07.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
2 : 3
14.07.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
07.07.2026
Дрита
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Греция. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кауно Жальгирис
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 0
29.07.2026
КИ Клаксвик
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
КИ Клаксвик
0 : 0
21.07.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Дрита
2 : 3
14.07.2026
Кауно Жальгирис
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 1
07.07.2026
Дрита
1' - 90'
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