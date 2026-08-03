Защитник «Спартака» объяснил, зачем остановил мяч рукой у своих ворот

Защитник «Спартака» Кристофер Ву объяснил момент с пенальти в матче против «Ахмата».

«Спартак» победил в Грозном со счетом 2:1.

В первом тайме вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Такое бывает, случаются ошибки в футболе. Нужно это в дальнейшем учитывать. На тренировках при розыгрыше от ворот я так делаю, поправляю мяч рукой. В официальных играх так делать нельзя, буду иметь в виду. Но мы отреагировали на этот момент, перевернули игру.

В какой-то степени можно сказать, что я исправился голом, но я бы не связывал эти моменты. Рад, что забил гол, непростой выезд, соперник, поле тоже непростые. Самое главное, что нам удалось победить», – сказал Ву.