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  • Карседо пообещал «проставиться» перед игроками «Спартака» за матч с «Ахматом»

Карседо пообещал «проставиться» перед игроками «Спартака» за матч с «Ахматом»

Сегодня, 05:26
10

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам своей команды после победы над «Ахматом».

  • «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ.
  • Победный гол на 91-й минуте со штрафного забил Эсекьель Барко.
  • Красно-белые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Ребята, ребята. Еще минутку. Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» – сказал Карседо.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Карседо Хуан Карлос
Комментарии (10)
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рылы
1785726419
ладно бы, зенит или краснодар обыграли - а тут всего-лишь ахмет в меньшинстве, при купленном лукойлом судье. другой вопрос: нафига миллионерам спартака, особенно зулусам, идти на какой-то там ужин, если они и сами в состоянии его купить, вместе с рестораном. у старичков, вроде зобнина, и так свои рестораны имеются. вот им делать нехер, как убивать своё личное время, вечер с семьёй (или в заведение с женой, или просто погулять) - чтобы переться на ужин с карседой. а если не придёшь - то вон лавка. скорее всего так и будет, ведь отказал тренеру. придётся идти.
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_Sasha_
1785727455
Главное чтобы не расслабились, Зенит позор Российского футбола судьям уже проставился))
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oyabun
1785728847
Ни разу не забили с игры. Не забили, играя в большинстве. Только со стандартов. Совершили ужасную ошибку в начале игры. Максименко чуть не привез. За что тут кормить, поить этих косорезов? Их на базе запереть надо на неделю и нещадно тренировать!
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subbotaspartak
1785730336
Я там был, мёд пиво пил...
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VPERDIV SPARTAK
1785739667
Фролова прихватите, а то все печеньки да печеньки)
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