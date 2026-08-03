Карседо пообещал «проставиться» перед игроками «Спартака» за матч с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам своей команды после победы над «Ахматом».

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1 во втором туре РПЛ.

Победный гол на 91-й минуте со штрафного забил Эсекьель Барко.

Красно-белые набрали 6 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

«Ребята, ребята. Еще минутку. Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным. Но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву. И мы заслужили эту победу. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» – сказал Карседо.