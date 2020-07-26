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Локомотив
Владислав Голубев
Статистика
Владислав Голубев - статистика
Локомотив
16 июля 2008 (18)
#63 | Нападающий
184 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
26.07.2026
Ахмат
82' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
26.07.2026
Ахмат
82' - 90'
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