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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Мартин Каскахо - статистика

Тре Фиори
7 ноября 2000 (25), Саламанка
#23 | Вратарь
191 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тре Фиори
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
1' - 90'
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