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Рафаэль Сантос
Статистика
Рафаэль Сантос - статистика
Завершил карьеру
10 ноября 1984 (41)
#44 | Защитник
187 см | 82 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2013/2014
Украина. Премьер-Лига 2012/2013
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Габала
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Майнц
2 : 0
08.12.2016
Габала
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Габала
1 : 3
24.11.2016
Андерлехт
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Сент-Этьен
1 : 0
20.10.2016
Габала
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Габала
2 : 3
29.09.2016
Майнц
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
3 : 1
15.09.2016
Габала
1' - 90'
41'
Лига Европы, 4 раунд
Марибор
1 : 0
25.08.2016
Габала
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Габала
3 : 1
18.08.2016
Марибор
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Габала
1 : 0
04.08.2016
Лилль
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Лилль
1 : 1
28.07.2016
Габала
76' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Габала
2 : 0
21.07.2016
МТК
86' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
МТК
1 : 2
14.07.2016
Габала
Был в запасе
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