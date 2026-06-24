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Азариас Лондоньо - статистика

Универсидад Католика
21 июня 2001 (25)
#9 | Нападающий
185 см
Панама
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
83' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
63' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
65' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
4 : 2
04.06.2026
Доминиканская Республика
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панама
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
65' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Панама
4 : 2
04.06.2026
Доминиканская Республика
Был в запасе
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