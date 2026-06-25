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Команды
Краснодар
Даниэль Амбарцумов
Статистика
Даниэль Амбарцумов - статистика
Краснодар
7 марта 2008 (18), Краснодар
#74 | Нападающий
167 см
Армения | Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
46' - 90'
73'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Краснодар
5 : 1
25.06.2026
ПСК
46' - 90'
73'
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
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