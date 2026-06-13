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Катар
Аль-Хашми Аль-Хусейн
Статистика
Аль-Хашми Аль-Хусейн - статистика
Катар
15 августа 2003 (22)
#4 | Защитник
182 см
Катар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
Был в запасе
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
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Катар
1
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0
0
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
Катар
1 : 2
17.11.2025
Зимбабве
1' - 90'
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