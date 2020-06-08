Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Саад Аль Русан - статистика

Аль-Хуссейн
1 февраля 1997 (29)
#2 | Защитник
186 см
Иордания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
2 : 0
08.06.2026
Иордания
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
4 : 1
31.05.2026
Иордания
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иордания
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
2 : 0
08.06.2026
Иордания
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
4 : 1
31.05.2026
Иордания
1' - 90'
Главные новости
Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
21:18
Видео40-летний вратарь Кабо-Верде звал на свидание российскую блогершу
21:01
1
«Историю никто не отменял»: Ловчев назвал главных фаворитов ЧМ-2026
20:39
5
Реакция «Локомотива» на свадьбу Батракова и Подшибякиной
20:20
3
Ловчев прошелся по ЧМ-2026: «Напоминает Кубок России»
19:58
1
У сборной Португалии будет новый тренер после ЧМ-2026
19:40
2
Байрамян выбрал новый клуб после 16 лет в «Ростове»
19:22
2
«Милан» объявил имя нового главного тренера
19:09
Кисляк назвал условие для трансфера в саудовский клуб
18:59
5
«Локомотив» бесплатно отпустил футболиста вопреки желанию Галактионова
18:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 