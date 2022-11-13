Даниэль Айяла - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Айяла
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|84
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Айяла
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.02.2023
|1' - 46'
|Блэкберн
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|1:0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|89' 90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|24
|1
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2023
|1' -46'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|18.02.2023
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|89' 90'
|21.01.2023
|1' -74'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|38' 74'
|14.01.2023
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|4:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.01.2023
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|29.12.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|52'
|17.12.2022
|1' -59'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|28'
|10.12.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Престон (Престон)
|13.11.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|05.11.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|01.11.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|62' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|11.10.2022
|1' -68'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|04.10.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|17.09.2022
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|13.09.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|27.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.08.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|55'
|14.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|06.08.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|30.07.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)