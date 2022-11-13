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    Даниэль Айяла - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Айяла
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1990 (32 года)
    Рост 190
    Вес 84
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 1' - 46' Блэкберн 1:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Суонси Англия. Чемпионшип, 33 тур
    89' 90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 24 1 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2023 1' -46' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    18.02.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Суонси (Суонси)
    89' 90'
    21.01.2023 1' -74' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    38' 74'
    14.01.2023 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 4:0 Блэкберн (Блэкберн)
    01.01.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    29.12.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    52'
    17.12.2022 1' -59' Норвич Сити (Норвич) 0:2 Блэкберн (Блэкберн)
    28'
    10.12.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Престон (Престон)
    13.11.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    05.11.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    01.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    29.10.2022 62' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    11.10.2022 1' -68' Уиган Атлетик (Уиган) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    08.10.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    04.10.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    01.10.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Миллуолл (Лондон)
    17.09.2022 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    13.09.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    27.08.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    17.08.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    55'
    14.08.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    06.08.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 0:3 Блэкберн (Блэкберн)
    30.07.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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