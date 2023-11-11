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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ротерхэм
Уотфорд - Ротерхэм: обзор матча 11 ноября 2023
Уотфорд
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
5 : 0
Завершен
Ротерхэм
10'
М. Райович
45+4'
М. Райович
54'
Э. Кайембе
86'
Т. Инс
90+4'
М. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Ротерхэм
ГОЛ! 5:0!
М. Мартинс
Пас отдал
Р. Хили
90'
+4
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
И. Коне
88'
ГОЛ! 4:0!
Т. Инс
Пас отдал
Р. Эндрюс
86'
Замена
Р. Хили
️️️️
М. Райович
84'
70'
Замена
Х. Одоффин
️️️️
Д. Хагилл
70'
Замена
Д. Келли
️️️️
Л. Пелтье
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Д. Ливермор
68'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Льюис
68'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Я. Асприлья
67'
Желтая карточка
Я. Асприлья
61'
Желтая карточка
Р. Портеус
58'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кайембе
Пас отдал
Р. Портеус
54'
52'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
С. Реван
52'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Ш. Моррисон
ГОЛ! 2:0!
М. Райович
Пас отдал
К. Сема
45'
+4
45'
Желтая карточка
Кафу
33'
Замена
Кафу
️️️️
С. Клукас
ГОЛ! 1:0!
М. Райович
Пас отдал
К. Сема
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Уотфорд
1
Myles Roberts
ВР
11
Матеус Мартинс
ЛВ
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
88
Кафу
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-2-2-1-1
29
Хамер
18
Льюис
5
Портеус
29
Худт
2
Эндрюс
8
Ливермор
39
Кайембе
12
Сема
8
Коне
22
Асприлья
9
Райович
3-3-2-2
1
Йоханссон
23
Лембикиса
23
Реван
23
Моррисон
21
Пелтье
4
Тьехи
15
Брэмолл
6
Клукас
20
Рэтбоун
9
Хагилл
9
18
Льюис
10
Инс
10
Инс
18
Льюис
8
Коне
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
8
Коне
8
Ливермор
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
8
Ливермор
22
Асприлья
11
Мартинс
11
Мартинс
22
Асприлья
9
Райович
9
Хили
9
Хили
9
Райович
23
Моррисон
4
Айяла
4
Айяла
23
Моррисон
9
Хагилл
2
Одоффин
2
Одоффин
9
Хагилл
6
Клукас
88
Кафу
88
Кафу
6
Клукас
23
Реван
44
Оньединма
44
Оньединма
23
Реван
21
Пелтье
9
Келли
9
Келли
21
Пелтье
Остались в запасе
Уотфорд
Ротерхэм
1
Myles Roberts
ВР
26
Имран Луза
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
12
Диллон Филлипс
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Myles Roberts
ВР
26
Имран Луза
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Уотфорд - Ротерхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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