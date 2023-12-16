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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Ротерхэм
Плимут Аргайл - Ротерхэм: обзор матча 16 декабря 2023
Плимут Аргайл
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
3 : 2
Завершен
Ротерхэм
45+5'
Ф. Азаз (П)
52'
Ф. Азаз
90+6'
М. Уиттакер
16'
Д. Линдси
77'
Т. Ивс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Ротерхэм
ГОЛ! 3:2!
М. Уиттакер
Пас отдал
Ф. Азаз
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
В. Йоханссон
90'
+2
Желтая карточка
О. Рэтбоун
88'
Замена
Д. Келли
️️️️
Х. Одоффин
Замена
Б. Гэллоуэй
️️️️
Б. Мамба
82'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
М. Миллер
82'
77'
ГОЛ! 2:2!
Т. Ивс
Пас отдал
Ш. Моррисон
74'
Замена
Г. Холл
️️️️
Д. Линдси
74'
Замена
Т. Ивс
️️️️
S. Nombe
Замена
К. Райт
️️️️
Л. Кандл
66'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
Д. Эдвардс
66'
58'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
Д. Хагилл
55'
Вторая желтая
Д. Айяла
ГОЛ! 2:1!
Ф. Азаз
Пас отдал
М. Уиттакер
52'
49'
Желтая карточка
Д. Линдси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Азаз
45'
+5
45'
+4
Замена
С. Реван
️️️️
Л. Пелтье
45'
+3
Желтая карточка
S. Nombe
Замена
Б. Уэйн
️️️️
М. Бунду
43'
36'
Желтая карточка
Х. Одоффин
Замена
М. Бунду
️️️️
Р. Харди
36'
25'
Желтая карточка
Д. Айяла
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдси
Пас отдал
S. Nombe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
10
Финн Азаз
АП
8
Джо Эдвардс
(К)
ПП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
(К)
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
2-3-3-2
23
Азар
5
Плегесуэло
19
Мамба
25
Кандл
4
8
Эдвардс
19
Миллер
10
Азаз
7
Уиттакер
39
Харди
19
4-2-2-2
1
Йоханссон
21
Пелтье
23
Лембикиса
4
Айяла
15
Брэмолл
2
Одоффин
4
Тьехи
29
Линдси
20
Рэтбоун
9
9
Хагилл
8
Эдвардс
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
8
Эдвардс
19
Миллер
4
Рэнделл
4
Рэнделл
19
Миллер
25
Кандл
23
Райт
23
Райт
25
Кандл
39
Харди
7
Бунду
7
Бунду
39
Харди
Бунду
19
Уэйн
19
Уэйн
Бунду
19
Мамба
22
Гэллоуэй
22
Гэллоуэй
19
Мамба
21
Пелтье
23
Реван
23
Реван
21
Пелтье
29
Линдси
24
Холл
24
Холл
29
Линдси
9
Хагилл
23
Моррисон
23
Моррисон
9
Хагилл
9
39
Ивс
39
Ивс
9
2
Одоффин
9
Келли
9
Келли
2
Одоффин
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Ротерхэм
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Плимут Аргайл - Ротерхэм
1
6
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
2
11
Офсайды
1
0
Количество передач
252
123
Сейвы
0
2
Точность передач %
86
67
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.46
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
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