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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 04 ноября 2023
Ротерхэм
04.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
70'
Д. Келли
50'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Замена
О. Какай
️️️️
Р. Каннон
90'
Замена
Ч. Келман
️️️️
А. Адома
Замена
Д. Айяла
️️️️
Ш. Моррисон
87'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Ф. Оньединма
87'
80'
Замена
А. Адома
️️️️
Л. Дайкс
80'
Замена
С. Армстронг
️️️️
К. Уиллок
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Хагилл
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Келли
Пас отдал
К. Брэмолл
70'
63'
Замена
Т. Ричардс
️️️️
П. Смит
Замена
Д. Келли
️️️️
С. Клукас
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Хаир
Пас отдал
К. Пал
Желтая карточка
С. Клукас
37'
Желтая карточка
К. Брэмолл
21'
19'
Желтая карточка
И. Хаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
88
Кафу
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
3-2-4-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Моррисон
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
20
Рэтбоун
6
Клукас
88
Кафу
44
Оньединма
9
Хагилл
4-2-3-1
31
Бегович
4
Каннон
2
Данн
27
Кук
3
Пал
26
Филд
19
Диксон-Боннер
11
Смит
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
23
Моррисон
4
Айяла
4
Айяла
23
Моррисон
9
Хагилл
9
9
9
Хагилл
44
Оньединма
39
Ивс
39
Ивс
44
Оньединма
6
Клукас
9
Келли
9
Келли
6
Клукас
4
Каннон
29
Какай
29
Какай
4
Каннон
13
Дайкс
37
Адома
37
Адома
13
Дайкс
11
Смит
32
Ричардс
32
Ричардс
11
Смит
16
Уиллок
22
Армстронг
22
Армстронг
16
Уиллок
Адома
23
Келман
23
Келман
Адома
Остались в запасе
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Ротерхэм - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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