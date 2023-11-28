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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ротерхэм
Халл Сити - Ротерхэм: обзор матча 28 ноября 2023
Халл Сити
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 1
Завершен
Ротерхэм
5'
Т. Мортон
9'
Д. Филоджин
20'
С. Твайн
48'
Д. Филоджин
59'
Г. Холл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Ротерхэм
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
88'
Замена
Р. Слатер
️️️️
Т. Мортон
83'
77'
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Келли
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
С. Кристи
73'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Л. Делап
73'
67'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Х. Одоффин
67'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Г. Холл
67'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
63'
Замена
О. Туфан
️️️️
Д. Филоджин
63'
62'
Желтая карточка
С. Реван
59'
ГОЛ! 4:1!
Г. Холл
Пас отдал
Ш. Моррисон
54'
Замена
А. Аппиа
️️️️
К. Брэмолл
ГОЛ! 4:0!
Д. Филоджин
48'
41'
Желтая карточка
Д. Хагилл
ГОЛ! 3:0!
С. Твайн
20'
ГОЛ! 2:0!
Д. Филоджин
9'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мортон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
4-2-3-1
21
Оллсоп
5
Джонс
29
Кристи
3
Гривз
2
Койл
14
Сери
23
Мортон
11
Филоджин
10
Твайн
98
Эйнга-Локило
19
Делап
4-2-2-2
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Моррисон
24
Холл
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
44
Оньединма
20
Рэтбоун
9
Хагилл
9
Келли
29
Кристи
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
29
Кристи
23
Мортон
27
Слатер
27
Слатер
23
Мортон
11
Филоджин
11
Туфан
11
Туфан
11
Филоджин
14
Сери
10
Траоре
10
Траоре
14
Сери
19
Делап
10
Коннолли
10
Коннолли
19
Делап
24
Холл
21
Пелтье
21
Пелтье
24
Холл
2
Одоффин
29
Линдси
29
Линдси
2
Одоффин
15
Брэмолл
28
Аппиа
28
Аппиа
15
Брэмолл
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
9
Келли
9
9
9
Келли
Остались в запасе
Халл Сити
Ротерхэм
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Халл Сити - Ротерхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
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