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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ипсвич Таун
Ротерхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 07 ноября 2023
Ротерхэм
07.11.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
4'
S. Nombe
90+1'
Х. Тьехи
19'
С. Морси
87'
Д. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:2!
Х. Тьехи
90'
+1
90'
+1
Замена
Д. Болл
️️️️
М. Харнесс
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тэйлор
83'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
К. Чаплин
82'
Желтая карточка
С. Морси
Желтая карточка
С. Реван
76'
69'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
K. Jackson
69'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
69'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
Замена
Д. Келли
️️️️
S. Nombe
67'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Ф. Оньединма
63'
Замена
С. Реван
️️️️
С. Клукас
63'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
Д. Айяла
58'
19'
ГОЛ! 1:1!
С. Морси
Пас отдал
Л. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
S. Nombe
Пас отдал
Ф. Оньединма
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
88
Кафу
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
(К)
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
3-2-4-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
4
Айяла
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
88
Кафу
6
Клукас
20
Рэтбоун
44
Оньединма
9
3-1-1-5
32
Гладкий
4
Кларк
4
Туанзебе
3
Дэвис
8
Морси
10
Харнесс
15
Херст
15
Берджесс
21
Луонго
19
8
Чаплин
6
Клукас
23
Реван
23
Реван
6
Клукас
4
Айяла
23
Моррисон
23
Моррисон
4
Айяла
9
9
Келли
9
Келли
9
44
Оньединма
9
Хагилл
9
Хагилл
44
Оньединма
10
Харнесс
4
Болл
4
Болл
10
Харнесс
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
19
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
19
8
Чаплин
18
Скарлетт
18
Скарлетт
8
Чаплин
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Ротерхэм
Ипсвич Таун
12
Диллон Филлипс
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Ротерхэм - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Graham Scott, England
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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