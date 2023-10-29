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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм: обзор матча 29 октября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
11'
М. Смит
36'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
Желтая карточка
C. Dawson
90'
+4
82'
Желтая карточка
Д. Хагилл
Замена
Д. Гассама
️️️️
Д. Виндасс
80'
Замена
П. Валентин
️️️️
К. Патерсон
80'
Замена
Д. Бакли
️️️️
А. Мусаба
73'
71'
Замена
S. Nombe
️️️️
Л. Пелтье
70'
Замена
Д. Келли
️️️️
Х. Тьехи
Замена
У. Волкс
️️️️
G. Byers
64'
63'
Замена
С. Клукас
️️️️
Кафу
47'
Желтая карточка
Х. Тьехи
Желтая карточка
Д. Бернард
45'
+3
39'
Желтая карточка
Л. Пелтье
ГОЛ! 2:0!
М. Смит
Пас отдал
А. Мусаба
36'
26'
Замена
С. Реван
️️️️
А. Аппиа
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
Пас отдал
А. Мусаба
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
7
George Byers
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
88
Кафу
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
2
Поль Валентин
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
S. Nombe
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
4-3-2-1
1
27
5
Бернард
4
Диаби
13
Патерсон
33
Джеймс
7
10
Беннэн
10
Виндасс
49
Мусаба
14
Смит
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
15
Брэмолл
23
Моррисон
23
Лембикиса
4
Тьехи
44
Оньединма
88
Кафу
20
Рэтбоун
28
Аппиа
9
Хагилл
13
Патерсон
2
Валентин
2
Валентин
13
Патерсон
7
6
Волкс
6
Волкс
7
49
Мусаба
6
Бакли
6
Бакли
49
Мусаба
10
Виндасс
23
Гассама
23
Гассама
10
Виндасс
28
Аппиа
23
Реван
23
Реван
28
Аппиа
88
Кафу
6
Клукас
6
Клукас
88
Кафу
21
Пелтье
9
9
21
Пелтье
4
Тьехи
9
Келли
9
Келли
4
Тьехи
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм
32
Девис Васкес
ВР
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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