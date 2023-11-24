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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лидс
Ротерхэм - Лидс: обзор матча 24 ноября 2023
Ротерхэм
24.11.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
45+1'
Х. Одоффин
6'
К. Саммервил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Лидс
Замена
Д. Линдси
️️️️
О. Рэтбоун
90'
+4
85'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
80'
Замена
П. Стрейк
️️️️
Л. Купер
Замена
Д. Лембикиса
️️️️
С. Реван
72'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
S. Nombe
72'
70'
Замена
И. Поведа
️️️️
Г. Камара
70'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Х. Фирпо
70'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Рюттер
ГОЛ! 1:1!
Х. Одоффин
45'
+1
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Саммервил
Пас отдал
Ж. Рюттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
23
Шон Моррисон
(К)
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Лиам Купер
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-4-2-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
23
Моррисон
4
Айяла
23
Реван
2
Одоффин
4
Тьехи
21
Пелтье
20
Рэтбоун
44
Оньединма
9
4-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
6
Купер
4
Ампаду
23
Фирпо
18
Камара
7
Джеймс
38
Саммервил
10
Рюттер
14
Грей
9
Пироэ
23
Реван
23
Лембикиса
23
Лембикиса
23
Реван
20
Рэтбоун
29
Линдси
29
Линдси
20
Рэтбоун
9
9
Хагилл
9
Хагилл
9
6
Купер
4
Стрейк
4
Стрейк
6
Купер
23
Фирпо
29
Гнонто
29
Гнонто
23
Фирпо
18
Камара
99
Поведа
99
Поведа
18
Камара
10
Рюттер
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
10
Рюттер
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
Остались в запасе
Ротерхэм
Лидс
12
Диллон Филлипс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
12
Карл Дарлоу
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
12
Люк Эйлинг
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ротерхэм - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
New York Stadium, Rotherham
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