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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ротерхэм
Бирмингем Сити - Ротерхэм: обзор матча 02 декабря 2023
Бирмингем Сити
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Ротерхэм
86'
Желтая карточка
К. Брэмолл
72'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
Д. Линдси
71'
Желтая карточка
Л. Пелтье
71'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Л. Пелтье
Желтая карточка
Д. Джеймс
62'
61'
Желтая карточка
Д. Линдси
Замена
Л. Юткевич
️️️️
О. Бурк
60'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Ж. Бакуна
59'
58'
Замена
Д. Лембикиса
️️️️
А. Аппиа
Замена
К. Драме
️️️️
И. Лейрд
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Себастьян Реван
ЛЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
4
Христ Тьехи
ОП
2
Хаким Одоффин
ОП
20
Оливер Рэтбоун
(К)
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Радди
3
Бьюкэнан
4
Айву
28
Сэндерсон
2
Лейрд
5
Белик
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
7
Бурк
28
Стэнсфилд
4-2-2-1-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
15
Брэмолл
4
Айяла
23
Реван
4
Тьехи
2
Одоффин
20
Рэтбоун
29
Линдси
28
Аппиа
9
2
Лейрд
16
Драме
16
Драме
2
Лейрд
7
Бакуна
8
Джеймс
8
Джеймс
7
Бакуна
7
Бурк
10
Юткевич
10
Юткевич
7
Бурк
28
Аппиа
23
Лембикиса
23
Лембикиса
28
Аппиа
29
Линдси
23
Моррисон
23
Моррисон
29
Линдси
21
Пелтье
9
Хагилл
9
Хагилл
21
Пелтье
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ротерхэм
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бирмингем Сити - Ротерхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Сент-Эндрюс
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