Сергей Горелов - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Горелов
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Горелов
|Команда
|Сызрань-2003
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сызрань-2003
|14
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|26.10.2015
|1' -82'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30'
|20.10.2015
|1' -83'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|14.10.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|90'
|08.10.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|03.10.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|21.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|15.09.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|90'
|02.09.2015
|1' -88'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.08.2015
|1' -80'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|46' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|67'
|16.08.2015
|67' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|10.08.2015
|68' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)