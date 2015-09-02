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    Сергей Горелов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Горелов
    Команда Сызрань-2003
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 июля 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сызрань-2003 14 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
    26.10.2015 1' -82' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    30'
    20.10.2015 1' -83' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Носта (Новотроицк)
    14.10.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    90'
    08.10.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    03.10.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 3:0 Волга (Ульяновск)
    27.09.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    21.09.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Химик (Дзержинск)
    15.09.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    90'
    02.09.2015 1' -88' Носта (Новотроицк) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    28.08.2015 1' -80' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    21.08.2015 46' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    67'
    16.08.2015 67' -90' Волга (Ульяновск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    10.08.2015 68' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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