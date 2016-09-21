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    Максим Бартельмэ - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Бартельмэ
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 сентября 1988 (34 года)
    Рост 177
    Вес 73
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 9 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.04.2017 81' -90' Лорьян (Лорьян) 5:1 Метц (Метц)
    17.12.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.11.2016 80' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Монако (Монако)
    05.11.2016 80' -90' Бордо (Бордо) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    29.10.2016 45' -90' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    67'
    22.10.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2016 1' -66' Лорьян (Лорьян) 1:2 Нант (Нант)
    02.10.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    24.09.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Лион (Лион)
    51'
    21.09.2016 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    17.09.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:0 Лилль (Лилль)
    10.09.2016 1' -61' Лорьян (Лорьян) 0:2 Нанси (Нанси)
    26.08.2016 65' -90' Марсель (Марсель) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    20.08.2016 82' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    13.08.2016 Был в запасе Кан (Кан) 3:2 Лорьян (Лорьян)
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