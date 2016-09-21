Максим Бартельмэ - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Бартельмэ
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|73
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Бартельмэ
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|9
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2017
|81' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|5:1
|Метц (Метц)
|17.12.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.11.2016
|80' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Монако (Монако)
|05.11.2016
|80' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|29.10.2016
|45' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|67'
|22.10.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2016
|1' -66'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Нант (Нант)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|24.09.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Лион (Лион)
|51'
|21.09.2016
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|10.09.2016
|1' -61'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|26.08.2016
|65' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|20.08.2016
|82' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|3:2
|Лорьян (Лорьян)