Срджан Баляк - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Баляк
|Команда
|Шотт Йена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Имя
|Срджан
|Фамилия
|Баляк
|Команда
|Шотт Йена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 ноября 1978 (44 года)
|Рост
|179
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.12.2009
|46' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|13.12.2009
|82' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Майнц (Майнц)
|31.10.2009
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:3
|Майнц (Майнц)
|17.10.2009
|46' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|2:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|26.09.2009
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|3:0
|Майнц (Майнц)
|12.09.2009
|1' -46'
|Майнц (Майнц)
|2:1
|Герта (Берлин)
|28.08.2009
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:0
|Майнц (Майнц)