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    Срджан Баляк - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Срджан
    Фамилия Баляк
    Команда Шотт Йена
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 ноября 1978 (44 года)
    Рост 179
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.12.2009 46' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    13.12.2009 82' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Штутгарт (Штутгарт)
    05.12.2009 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:0 Майнц (Майнц)
    31.10.2009 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:3 Майнц (Майнц)
    17.10.2009 46' -90' Кельн (Кельн) 1:0 Майнц (Майнц)
    03.10.2009 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    26.09.2009 Был в запасе Вердер (Бремен) 3:0 Майнц (Майнц)
    12.09.2009 1' -46' Майнц (Майнц) 2:1 Герта (Берлин)
    28.08.2009 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:0 Майнц (Майнц)
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