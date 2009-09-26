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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 26 сентября 2009
Вердер
26.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
71'
К. Писарро
82'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Фрингс
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
Замена
М. Озил
️️️️
Т. Боровски
Замена
Д. Гункель
️️️️
Б. Свенссон
Желтая карточка
З. Лёв
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Замена
Я. Хика
️️️️
Э. Сото
Замена
П. Пасанен
️️️️
К. Фритц
Замена
М. Пекович
️️️️
Т. Хогланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
27
Даниэль Гункель
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
11
Срджан Баляк
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
14
Хант
6
Боровски
44
Баргфреде
22
Марин
14
Писарро
3-2-3-1
33
Мюллер
2
Свенссон
26
Бунгерт
4
Новески
16
Хеллер
24
Лёв
20
Шюррле
19
Сото
23
Иваншиц
30
Бансе
8
Фритц
8
Пасанен
8
Пасанен
8
Фритц
6
Боровски
10
Озил
10
Озил
6
Боровски
0
Фрингс
18
Нимайер
18
Нимайер
0
Фрингс
2
Свенссон
27
Гункель
27
Гункель
2
Свенссон
2
Хогланд
13
Пекович
13
Пекович
2
Хогланд
19
Сото
8
Хика
8
Хика
19
Сото
Остались в запасе
Вердер
Майнц
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
32
Драган Богавац
ЦФ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
32
Драган Богавац
ЦФ
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Вердер - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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