Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 13 декабря 2009
Майнц
13.12.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
90'
Ю. Полански (П)
11'
П. Погребняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Штутгарт
Желтая карточка
Э. Сото
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Полански
Замена
С. Ульрайх
️️️️
Т. Гебхарт
Красная карточка
Й. Леманн
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
Я. Хика
️️️️
М. Кархан
Замена
С. Баляк
️️️️
А. Иваншиц
Замена
С. Руди
️️️️
А. Глеб
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
А. Глеб
Замена
Ю. Полански
️️️️
А. Шюррле
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Пас отдал
А. Бока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
23
Андреас Иваншиц
АП
2
Тим Хогланд
(К)
ПП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
(К)
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
0
Марко Розе
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Срджан Баляк
ЦФ
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Элсон
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
4-4-1-1
33
Мюллер
24
Лёв
4
Новески
26
Бунгерт
16
Хеллер
20
Шюррле
14
Кархан
19
Сото
2
Хогланд
23
Иваншиц
30
Бансе
4-4-2
13
Леманн
22
Челоцци
5
Нидермайер
15
Дельпьер
15
Бока
10
Гебхарт
28
Хедира
28
Треш
11
Глеб
88
Погребняк
19
Марика
23
Иваншиц
11
Баляк
11
Баляк
23
Иваншиц
14
Кархан
8
Хика
8
Хика
14
Кархан
20
Шюррле
8
Полански
8
Полански
20
Шюррле
10
Гебхарт
26
Ульрайх
26
Ульрайх
10
Гебхарт
11
Глеб
13
Руди
13
Руди
11
Глеб
19
Марика
20
Шибер
20
Шибер
19
Марика
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
0
Марко Розе
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
0
Марко Розе
ЦЗ
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
Остались в запасе
23
Людовик Маньин
ЛЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
7
Элсон
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Майнц
Штутгарт
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Батракова назвали лидером «Галатасарая»: «Тащит в Лиге чемпионов»
4 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+