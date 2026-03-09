Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2025/2026
Команды
Сассуоло
Эдоардо Яннони
Статистика
€ 800 тыс
Эдоардо Яннони - статистика
Сассуоло
11 апреля 2001 (24), Рим
#44 | Полузащитник
185 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 1
09.03.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
01.03.2026
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
20.02.2026
Верона
73' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 2
15.02.2026
Сассуоло
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
13
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 1
09.03.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
01.03.2026
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
20.02.2026
Верона
73' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 2
15.02.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 5
08.02.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пиза
1 : 3
31.01.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 0
25.01.2026
Кремонезе
83' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1 : 0
17.01.2026
Сассуоло
54' - 90'
84'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
2 : 0
10.01.2026
Сассуоло
83' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 3
06.01.2026
Ювентус
1' - 77'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
03.01.2026
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 1
28.12.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
0 : 1
21.12.2025
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 2
14.12.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
2 : 0
28.11.2025
Сассуоло
82' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
24.11.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 3
09.11.2025
Сассуоло
90' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
03.11.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 2
30.10.2025
Сассуоло
85' - 90'
90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0 : 1
26.10.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 0
18.10.2025
Сассуоло
57' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 1
03.10.2025
Сассуоло
82' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 1
28.09.2025
Удинезе
80' - 90'
81'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 1
21.09.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
1 : 0
14.09.2025
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе
3 : 2
29.08.2025
Сассуоло
82' - 90'
90'
Главные новости
Реакция Гвардиолы на разгром от «Реала»
08:40
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
08:30
Арбелоа прокомментировал разгром «Манчестер Сити»
08:16
Сафонов и Хайкин победили в ЛЧ, состав сборной России, ЧМ-2026 потерял участника и другие новости
02:00
Винисиус повторил рекорд Роналду
01:40
Вальверде прокомментировал хет-трик в ворота «Манчестер Сити»
01:34
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Спортинг» – 3:0!
00:57
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Челси» – 5:2!
00:55
4
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде
00:53
5
Генич восхищен игрой футболиста «Реала»: «С ума сошел что ли?!»
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: