Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2025/2026
Команды
Сассуоло
Лука Моро
Статистика
€ 2 млн
Лука Моро - статистика
Сассуоло
25 января 2001 (25)
#24 | Нападающий
189 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 1
09.03.2026
Сассуоло
68' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
01.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
20.02.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 2
15.02.2026
Сассуоло
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
1 : 1
09.03.2026
Сассуоло
68' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
01.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3 : 0
20.02.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 2
15.02.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
0 : 5
08.02.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пиза
1 : 3
31.01.2026
Сассуоло
73' - 90'
79'
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 0
25.01.2026
Кремонезе
1' - 71'
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1 : 0
17.01.2026
Сассуоло
89' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
2 : 0
10.01.2026
Сассуоло
83' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 3
06.01.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
03.01.2026
Парма
85' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 1
28.12.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
0 : 1
21.12.2025
Торино
63' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 2
14.12.2025
Сассуоло
86' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
2 : 0
28.11.2025
Сассуоло
69' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
24.11.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 3
09.11.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
03.11.2025
Дженоа
86' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 2
30.10.2025
Сассуоло
74' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
0 : 1
26.10.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 0
18.10.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 1
03.10.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 1
28.09.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 1
21.09.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
1 : 0
14.09.2025
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе
3 : 2
29.08.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
0 : 2
23.08.2025
Наполи
90' - 90'
Главные новости
Реакция Гвардиолы на разгром от «Реала»
08:40
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
08:30
Арбелоа прокомментировал разгром «Манчестер Сити»
08:16
Сафонов и Хайкин победили в ЛЧ, состав сборной России, ЧМ-2026 потерял участника и другие новости
02:00
Винисиус повторил рекорд Роналду
01:40
Вальверде прокомментировал хет-трик в ворота «Манчестер Сити»
01:34
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Спортинг» – 3:0!
00:57
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Челси» – 5:2!
00:55
4
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде
00:53
5
Генич восхищен игрой футболиста «Реала»: «С ума сошел что ли?!»
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: